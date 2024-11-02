За даними Генштабу ЗСУ, з початку минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень.

Російські загарбники окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області, просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог окупував Ясну Поляну, просунувся в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів", - сказано у повідомленні.

Карта бойових дій на Донбасі від проєкту DeepState наразі виглядає так:

Відео дня

За даними Генштабу ЗСУ, з початку минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень, противник завдав 3 ракетних ударів (5 ракет), 52 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 73 КАБ) та здійснив 2926 обстрілів позицій наших військ.

"Агресор здійснив п’ять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час чотири боєзіткнення в районах Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового завершились", - сказано у повідомленні.

На Лиманському напрямку за день російські війська 14 разів штурмували позиції українських захисників в районах Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі. Всі атаки противника було відбито.

У Генштабі повідомили, що на Краматорському напрямку завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Ступочок. Там додали:

"На Торецькому напрямку окупанти за три рази штурмували в районах Торецька та Щербинівки. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація біля Торецька, Костянтинівки та Петрівки".

Наголошується, що інтенсивно РФ атакує українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 36 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Сухої Балки, Сухого Яру, Миролюбівки, Миколаївки, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Селидового.

"На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 48 боєзіткнень. Атаки противника відбивались нашими воїнами в районах Острівського, Ільїнки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки", - повідомив Генштаб.

Також на Времівському напрямку ворог двічі намагався прорватися до Трудового.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російським окупантам вдалося захопити селище Левадне на Запоріжжі - ворог вклинився на глибину до кілометра та наразі ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію. Як розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, противник здійснює "м’ясні штурми" невеликими групами, щоб закріпитися на певних позиціях.

За його словами, ситуація на півдні залишається напруженою - противник проводить постійні обстріли, завдає ракетних ударів, ударів безпілотниками, застосовує реактивні системи залпового вогню, штурмову та армійську авіацію.

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