У Генштабі ЗСУ повідомили лише про відбиті атаки росіян біля Селидового.

Російська окупаційна армія захопила місто Селидове Покровського району Донецької області, селище Вишневе та село Зоряне, а також просунувся біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог окупував Селидове, Вишневе, Зоряне, а також просунувся біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці", - сказано у повідомленні.

Карта бойових дій на Донбасі від проєкту DeepState наразі виглядає так:

Відео дня

За даними Генштабу ЗСУ, на даний час відбулося 134 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Курахівському та Покровському напрямках.

За сьогодні росіяни завдали по території України один ракетний та 58 авіаційних ударів та здійснив понад 3800 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Зазначається, що на Куп’янському напрямку ворог протягом дня 20 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів в районах Катеринівки, Греківки, Тернів, Зарічного, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві.

"На Сіверському напрямку ворог двічі протягом дня намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка. На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в одне бойове зіткнення поблизу Часового Яру", - сказано у повідомленні.

Також ворог 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове 22 рази отримали жорстку відсіч від наших захисників.

"На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки", - зазначили там.

На Времівському напрямку наші війська відбивали атаки противника, поблизу Богоявленки, Максимівки та Новоукраїнки. На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних рубежів поблизу населеного пункту Чарівне.

Також зазначається, що Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на даний час по її території завдано 19 ударів 20 російськими керованими авіабомбами.

Війна в Україні - наслідки захоплення Селидового

Російські загарбники замість прямого штурму в лоб спробують обійти Покровськ з усіх сторін, аби його захопити у той спосіб, як було окуповано Вугледар. Як розповів військовий експерт Іван Ступак, Покровський напрямок є найгарячішим на фронті.

"На жаль, є підтвердження захоплення населеного пункту Курахівка... Селидове - все, вже остаточно перейшло під контроль росіян. І ми очікуємо, що найближчим часом почнуться штурмові дії самого міста Покровська", - сказав експерт.

Вас також можуть зацікавити новини: