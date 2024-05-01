Унаслідок ворожого удару постраждали дві особи.

Російські окупанти 1 травня завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів (знаходиться неподалік Харкова).

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За інформацією чиновника, унаслідок удару загинули цивільний чоловік та жінка, які на момент удару перебували в автівці. Крім того, спалахнули ще три машини, які були неподалік місця влучання - постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років.

Варто зазначити, що росіяни вже не раз били по Харківській області, у тому числі й по місту Харків, з різного озброєння, є багато жертв, постраждалих та руйнувань.

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Напередодні російські окупанти завдали удару по Одесі ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною. Внаслідок удару є загиблі та поранені.

За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша, наразі РФ обрала собі нову ціль для регулярних обстрілів - Одесу. Водночас ворог не припиняє бити по Харкову.

Попереду в Росії три сакральні дати, то ж вона може завдати новий масований удар по Україні, вважає військовий експерт Петро Черник. Водночас він зазначив, що РФ навряд зможе показати Україні щось принципово нове.

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