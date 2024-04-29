Сьогодні, 29 квітня, російська окупаційна армія завдала по Одесі ракетного удару, вже відомо про багатьох паранених.
"Ворог здійснив ракетний удар по Одесі. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби", - завив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він звернувся до населення з проханням всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
У соціальних мережах повідомляють, що через ворожу атаку, яку завдано, ймовірно, ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною, сталося влучання у Палац студентів Національного університету "Одеська юридична академія", який населення називає "Замок Гаррі Поттера" через незвичайний тип будівлі.
За даними мері міста Геннадія Труханова, люди постраждали через падіння уламків, у потерпілих поранення різного ступеня тяжкості.
Трохи пізніше Кіпер додав, що внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака. Серед травмованих - 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.
У соціальних мережах люди публікують уламки ракети та фото вбитого собаки. Видно, що це великий закривавлений пес, над яким склонилися дівчина, ймовірно, це власниця тварини. Судячи за все, вона гуляла з собакою недалеко від узбережжя.
Оновлено 20:00. За словами Кіпера, кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей. Щонайменше двоє з них у важкому стані. На місці продовжують працювати екстрені служби.
Оновлено 20:20. За словами мера Одеси, вже відомо про 20 поранених внаслідок ворожої атаки.
Оновлено 20:30. Труханов додав, що стало відомо про ще одну жертву - у лікарні померла жінка, 1983 року народження.
"Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до трьох. Мої щирі співчуття рідним та близьким…", - додав міській голова.
Удар РФ по Одесі 24 квітня - головні новини
24 квітня російські окупанти завдали по Одесі ракетного удару, приліт стався по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі. Йшлося, що ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу, проте обійшлося без жертв, військові ЗСУ на місці удару не перебували.
На думку українських військових, тоді атака могла обійтися Кремлю у майже 10 млн доларів. Через влучання стався збій у руху поїздів, було перервано електропостачання у частини жителів Одеси.