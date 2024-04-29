Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Сьогодні, 29 квітня, російська окупаційна армія завдала по Одесі ракетного удару, вже відомо про багатьох паранених.

"Ворог здійснив ракетний удар по Одесі. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби", - завив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він звернувся до населення з проханням всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

У соціальних мережах повідомляють, що через ворожу атаку, яку завдано, ймовірно, ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною, сталося влучання у Палац студентів Національного університету "Одеська юридична академія", який населення називає "Замок Гаррі Поттера" через незвичайний тип будівлі.

За даними мері міста Геннадія Труханова, люди постраждали через падіння уламків, у потерпілих поранення різного ступеня тяжкості.

Трохи пізніше Кіпер додав, що внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака. Серед травмованих - 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

У соціальних мережах люди публікують уламки ракети та фото вбитого собаки. Видно, що це великий закривавлений пес, над яким склонилися дівчина, ймовірно, це власниця тварини. Судячи за все, вона гуляла з собакою недалеко від узбережжя.

Оновлено 20:00. За словами Кіпера, кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей. Щонайменше двоє з них у важкому стані. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Оновлено 20:20. За словами мера Одеси, вже відомо про 20 поранених внаслідок ворожої атаки.

Оновлено 20:30. Труханов додав, що стало відомо про ще одну жертву - у лікарні померла жінка, 1983 року народження.

"Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до трьох. Мої щирі співчуття рідним та близьким…", - додав міській голова.

Удар РФ по Одесі 24 квітня - головні новини

24 квітня російські окупанти завдали по Одесі ракетного удару, приліт стався по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі. Йшлося, що ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу, проте обійшлося без жертв, військові ЗСУ на місці удару не перебували.

На думку українських військових, тоді атака могла обійтися Кремлю у майже 10 млн доларів. Через влучання стався збій у руху поїздів, було перервано електропостачання у частини жителів Одеси.

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