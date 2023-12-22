На лівобережжі українські воїни за добу відбили 12 ворожих атак.

На півдні України російські окупанти збільшили використання FPV-дронів.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, вороги ведуть спостереження, проводять аеророзвідку та тиснуть артилерійськими обстрілами. При цьому ворог застосовує реактивні системи залпового вогню та активізував використання дронів різного типу, в тому числі споряджених осколковими боєприпасами.

За їхніми даними, на лівобережжі Силами оборони відбито 12 атак ворога. Зазнавши втрат, противник відійшов на свої позиції. "Триває потужна контрбатарейна боротьба, де окупаційним військам наноситься вогневе ураження по місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах", - розповіли українські військові.

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Зокрема, за минулу добу ліквідовано 42 окупанти, знищено чотири гармати, міномет, човен, FPV- дрон, чотири одиниці автобронетехніки, польовий пункт боєпостачання та пункт спостереження.

Водночас протягом минулої доби противник завдав три авіаційні удари із застосуванням 15 керованих авіабомб по населених пунктах лівого і правого берега Дніпра Херсонської області.

Потужні артилерійські обстріли пережив Херсон . Містяни перебували під рясним ворожим вогнем - зафіксовано 14 обстрілів. Також були обстріляні Берислав, Тягинка, Антонівка на Херсонщині, Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади на Миколаївщині. Внаслідок російської агресії цивільна особа загинула та одну поранено. Пошкоджено адмінбудівлю, близько десятка приватних будинків та лінію газопроводу.

Як зазначається, окупанти не припиняють терор цивільного населення та збільшили кількість застосувань FPV-дронів до 15, а також здійснили 23 скиди осколкових боєприпасів з БПЛА різних модифікацій по населених пунктах правого берега Херсонщини: Новобериславу, Антонівці, Одрадокам'янці, Бериславу, Нововоронцовці, Станіславу, Новоолександрівці, Придніпровському та Зміївці. "Поранено цивільну особу, та пошкоджено автомобіль", - підкреслюється у повідомленні.

На Миколаївщині по Куцурубській громаді з Кінбурнської коси також почастішали випадки застосування дронів. Тут пошкоджено будівлю фермерського господарства.

Окрім того, повідомляється, що наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває чотири російські кораблі, які маневрують поблизу узбережжя РФ та тимчасово окупованого Криму. Один корабель - в Азовському морі. Ракетоносії зараз заведені у пункти базування.

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Нагадаємо, сьогодні вночі підрозділами ППО на півдні знищено 17 БПЛА типу Shahed-131/136, випущених з тимчасово окупованого Криму. Зокрема, 10 дронів збито на Миколаївщині, чотири - на Херсонщині та три - на Одещині.

Не минулося без влучань: на Миколаївщині на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, на Одещині ворог намагався поцілити по припортовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно. Уламками збитого дрона пошкоджено зерносховище, сталося займання.

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