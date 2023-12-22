Військові запевняють, що цивільне населення не постраждало.

На півдні України внаслідок удару дронами, який завдали російські окупанти, є влучання, сталися руйнування та пожежі.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог не припиняє нічного дронового терору. Він знов вдався до масованої атаки по південних регіонах. Підрозділами протиповітряної оборони знищено 17 БПЛА типу Shahed-131/136, випущених з тимчасово окупованого Криму: 10 дронів збито на Миколаївщині, чотири - на Херсонщині та три - на Одещині.

"На жаль, не обійшлося без влучань: на Миколаївщині на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. На Одещині ворог знов намагався поцілити по припортовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно. Втім, уламками збитого БпЛА пошкоджено зерносховище, сталося займання, яке швидко приборкали співробітники підприємства", - розповіли у Силах оборони. Військові стверджують, що постраждалих не зафіксовано.

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Зокрема, один з дронів збили військові моряки. "На Одещині, під час нічної атаки окупантів, силами та засобами Військово-морських сил ЗС України було збито ворожий дрон-камікадзе Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у Вознесенському районі уночі 22 грудня внаслідок влучання БПЛА сталося займання на інфраструктурному об’єкті. Детальна інформація зараз уточнюється. Також 21 грудня орієнтовно о 13:51 внаслідок падіння ворожого дрона невстановленого типу пошкоджено господарське приміщення в селі Дмитрівка Куцурубської громади.

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Нагадаємо, у ніч на 22 грудня російські окупанти запустили по Україні десятки дронів-вбивць - 28 дронів типу Shahed-136/131 використав на це супротивник. Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БПЛА знищено у межах Київської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Рівненської, Хмельницької та Житомирської областей.

Зокрема, стало відомо, що здійснена атака на Київ. Повідомлялося, що унаслідок ворожого удару зруйнована квартира відомого ведучого Андрія Ковальського.

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