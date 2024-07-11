Ці міни вкрай небезпечні через їхній невибірковий характер жертв, особливо серед мирного населення.

Російські окупанти почали активно засипати прифронтові території забороненими протипіхотними мінами.

Так, на території одного з фермерських господарств у селі Широка Балка Херсонської області виявили одразу 18 мін типу ПФМ-1 ("Лепесток"), повідомляє кореспондент УНІАН.

Варто зазначити, що ці міни вкрай небезпечні через їхній невибірковий характер жертв, особливо серед мирного населення. А їхнє розмінування і транспортування майже неможливі, тому їх зазвичай знищують неподалік від місця виявлення.

Примітно, що на виявлених мінах немає маркування, яке вказує на наявність у них пристрою самознищення. Тобто застосування таких мін (без маркування) є воєнним злочином. Росіяни іноді наносять фейкове маркування, - через місяць міни знаходять цілими.

Війна в Україні - використання мін

Найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами є три області України. Таку заяву зробив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева.

"На сьогодні я б визначив три основні регіони, які є найбільш забрудненими - це Харківська, Донецька та Херсонська області, якщо говорити про деокуповані території. Це основні напрямки, над якими ми зараз працюємо, і на яких сконцентровані основні зусилля", - сказав він.

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