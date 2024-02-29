Саме на цих напрямках зараз сконцентровані основні зусилля піротехніків.

Найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами є три області України. Таку заяву зробив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева.

"На сьогодні я б визначив три основні регіони, які є найбільш забрудненими – це Харківська, Донецька і Херсонська області, якщо говорити про деокуповані території. Це основні напрямки, над якими ми зараз працюємо, і на яких сконцентровані основні зусилля", – сказав він під час прес-брифінгу.

Зазначається, що в Україні постійно зростає чисельність піротехнічних підрозділів. Сьогодні йдеться про понад 340 розрахунків, які налічують майже 1900 осіб.

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"Протягом 2025-2027 років також передбачається подальше поступове збільшення цієї чисельності", – додав Рева.

Мінна небезпека в Україні

Через російську війну проти України наша держава стала однією з найбільш забрудених вибухонебезпечними предметами у світі. Ще у листопаді 2023 року TIME писало що на розмінування України піде 757 років. Зазначалося, що третина української території всіяна мільйонами нерозірваних мін і касетних бомб, а також дротами, мінами-пастками та осколками снарядів.

Попри суттєву небезпеку, люди намагаються прибрати ворожі снаряди самостійно. Кілька місяців тому у ДСНС розповіли про бабусю, яка голіруч поскладала міни біля хати. Рятувальники закликали так не робити, і одразу викликати спеціалістів.

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