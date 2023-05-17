Також президент наголосив на необхідності консолідації світу для збільшення тиску на Росію.

Президент України Володимир Зеленський закликав світ посилити військову підтримку України та збільшити тиск на Росію через активізацію російських обстрілів. Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

"Чергові обстріли Сумщини, Чернігівської області, Дніпропетровщини, Запорізької області, Донбасу – усе це знову й знову доводить, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію, ще більше сили для наших воїнів, щоб знищувати кожну позицію терористів, іще більше підтримки для наших людей, щоб рятувати життя й повертати безпеку для наших міст і сіл", - зазначив він.

Зеленський також розповів, що сьогодні провів кілька підготовчих нарад щодо нових кроків для зміцнення оборони України та її міжнародних позицій.

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Водночас, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив на посилення ворожих обстрілів прикордонних територій України.

За його словами, лише за останній тиждень - з 8 по 16 травня - російські війська загалом з артилерійських та мінометних установок 162 рази обстріляли Харківщину, Чернігівщину та Сумщину.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумській області - 110, а у Чернігівській та Харківській - 29 та 23 відповідно.

"На Харківщині за цей тиждень загинули 12 осіб, 23 особи поранено, двоє з яких - діти. У Сумській області 1 людина загинула, ще двоє - поранено, в тому числі одна дитина. На Чернігівщині троє загиблих і троє поранених. Усі вони - цивільні", - розповів Єрмак.

Він підкреслив, що правоохоронці фіксують усі злочини терору росіян проти цивільних в Україні.

"За кожен злочин вони відповідатимуть. Дуже важливо, щоб наші союзники розуміли - ворог здійснює акти терору у різних регіонах України, не тільки там, де є активна лінія фронту", - додав голова ОП.

Атаки РФ - останні новини

Протягом останніх тижнів ворожі ракетні атаки та атаки дронами по території України значно почастішали. Українським військовим вдається збивати більшість ворожих цілей.

Однак прикордонні населені пункти та населені пункти неподалік лінії фронту піддаються обстрілам з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів, ударам яких неможливо запобігти. Відтак, внаслідок щоденного терору українські міста та села зазнають руйнувань, а українці втрачають життя.

Так, сьогодні, 17 травня, росіяни з артилерії обстріляли Зеленівку на Херсонщині. За даними прокуратури, внаслідок обстрілу загинув 5-річний хлопчик та двоє чоловіків, ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали травми різного ступеня тяжкості. За фактом обстрілу правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).