Супротивники обстріляли Зеленівку, повідомив очільник ОП.

Унаслідок обстрілів Херсонської області російськими загарбниками загинула дитина, ще двох людей поранено - усі вони були біля магазину.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці", - написав він.

Керівник ОП додав, що батько приніс дитину до лікарні на руках. "Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину", - повідомив Єрмак. Він підкреслив, що російські терористи продовжують цинічно вбивати цивільних українців.

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Ситуація в Херсонській області - зараз це варто знати

Ворог вже не раз бив по території регіону, є багато жертв, постраждалих. Крім того, зруйновано чимало будівель.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що попередньої доби через обстріли російськими окупантами Херсонської області загинули шестеро людей, ще троє зазнали поранень.

Крім того, повідомлялося, що вранці 15 травня супротивники атакували Херсон безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки серйозних руйнувань зазнала будівля одного з навчальних закладів.

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