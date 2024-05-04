Росіяни просунулися на Донбасі та під Куп'янськом, - ISW

Біля Часового Яру окупанти все ще намагаються покращити тактичні позиції "м'ясними штурмами".

Російські окупанти просунулися під Авдіївкою Донецької області та Куп’янськом на Харківщині.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, на геолокаційних кадрах за 3 травня видно російську бронетехніку, ймовірно, 1-ї гвардійської танкової армії, що діє в центрі Кислівки, що знаходиться на південний схід від Куп’янська. Російські "воєнкори" заявили, що підрозділи 47-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії також досягли тактичного прориву на південь від Кислівки в напрямку Котлярівки і просунулися на 480 метрів углиб. ISW не знайшов візуальних підтверджень цим заявам.

Натомість Харківська ОВА підтвердила, що РФ на Куп’янському напрямку відновила штурмові підрозділи, додавши більше техніки та новобранців, та поновила штурмові операції.

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Окупанти зосереджені на напрямках Кислівка і Табаївка. Бої також тривають біля Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки, Берестового, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки. Невського, Тернів, Ямполівки. Торського, біля Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Аналітики також підтверджують, що росіяни незначно просунулися на північний захід від Авдіївки, зокрема в межах центральної частини Очеретиного, а також на захід від Соловйового. Російські "воєнкори" переконують, що РФ контролює частину або більшу частину Архангельського, що знаходиться на північному сході від Очеретиного і на північ від Авдіївки. Крім того, росіяни заявляють про нібито просування окупантів на 3,85 кілометра в ширину і на два кілометри в глибину в центральну частину Архангельського, а також на схід від Новоолександрівки, на північний захід від Кераміка, у напрямку Новопокровського та Соколівки, на захід від Семенівки та Бердичів та у напрямку Невельського від Первомайського.

Впродовж минулої доби війська РФ продовжили штурми на схід від Часового Яру. Підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" заявляли про невеликі піхотні атаки для покращення тактичних позицій.

Речник українського угруповання Хортиця підполковник Назар Волошин заявив, що російські війська зазнають значних втрат особового складу під час "м’ясних штурмів" у районі Часового Яру. Зазначається, що бої тривали на північний схід від Часів Яру біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Як уточнили в ISW, поблизу Часового Яру дислокуються підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії 17-ї артилерійської бригади та 58-го батальйону спецназу 1-го армійського корпусу так званої "ДНР".

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Протягом минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни атакували на двох напрямках Донбасу.

Ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Крім того, вночі РФ запустила по Україні 13 "шахедів".

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