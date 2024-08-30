Інститут вивчення війни в останні дні спостерігав успіхи окупаційної армії в цих районах.

Російські загарбники наразі проводять дві тактичні операції в рамках наступу на Покровськ та намагаються оточити позиції ЗСУ між Мирноградом і Гродівкою. В ISW розповіли, яким чином окупанти можуть спробувати захопити Покровськ.

Перша тактична операція проходить вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська. Для просування до околиць міста росіянам потрібно захопити спочатку Мирноград.

Друга тактична операція реалізовується вздовж лінії Селидове-Українськ-Гірник на південний схід від Покровська. Тут ворог намагається розширити своє угруповання та усунути вразливі місця для контратак з боку Сил оборони.

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На думку аналітиків, військове командування РФ, ймовірно, розглядає обидві операції як передумови для початку інтенсивних наступальних дій на сам Покровськ.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив 29 серпня, що найбільш гарячі бої на цьому напрямку тривають одразу в кількох точках:

на східних околицях Гродівки (на схід від Покровська);

на південний захід від Гродівки біля Красного Яру, в межах Новогродівки (на південний схід від Покровська);

безпосередньо на схід від Селидового біля Михайлівки (на південний схід від Покровська).

Інститут вивчення війни в останні дні спостерігав успіхи окупаційної армії в цих районах. Нещодавно противник оточив українські позиції на південний схід від Покровська вздовж Карлівського водосховища і змусив ЗСУ відступити з обмежених позицій в цьому районі.

Ймовірно, росіяни сподіваються досягти подібного ефекту, намагаючись оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою, хоча залишається незрозумілим, чи зможуть загарбники підтримувати відносно швидкі темпи просування через порівняно велике місто Мирноград і його околиці.

Війна в Україні - ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, на напрямку Покровська і Торецька РФ зібрала угруповання з 201 тисячі осіб.

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв із позивним "Шейх" розповів про важку ситуацію на східному фронті в районі Покровська та Торецька. За його словами, ситуація змінюється тричі на день. У ворога не помічено жодних послаблень позицій чи зменшення кількості техніки та особового складу. В останні два місяці противник постійно штурмує, не роблячи паузи на перегрупування чи ротації.

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