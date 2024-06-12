Буданов заявив, що Керченський міст досі використовується у військових цілях.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про ситуацію в тимчасово окупованому Криму.

"Посилюється система російського ППО. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіші елементи С-500 з'явилися. Це в принципі буде їхнє дослідне застосування, але вони вже з'явилися там (у Криму, - ред.)", - зазначив він в ефірі телемарафону.

Буданов заявив, що Керченський міст досі використовується у військових цілях.

"Допоки він є, він буде використовуватись. Те, що поромами остновні вантажі возяться - так, це правда. Але через міст теж проїжджає особовий склад, перш за все. Вантажі менше, а для собового складу - це основний шлях", - додав очільник ГУР.

Він впевнений, що це буде продовжуватись до того часу, поки цей міст існує.

Удари по окупованому Криму - деталі

Сьогодні вночі ЗСУ провели атаку на російські зенітні ракетні комплекси, розгорнуті в анексованому Криму.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ. "Завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей", - йдеться у повідомленні.

За результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється.

Вас також можуть зацікавити новини: