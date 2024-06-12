Сили оборони України продовжують знищувати ворожу ППО в тимчасово окупованому Криму.

Сьогодні вночі ЗСУ провели атаку на російські зенітні ракетні комплекси,розгорнуті в анексованому Криму.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ. "Завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей", - йдеться у повідомленні.

За результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється.

Відео дня

Крім цього, як поінформували в Генштабі, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.

Удари ЗСУ по Криму

Нещодавно ЗСУ вдарили по ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області. Удар завдано із застосуванням РСЗВ HIMARS 1-2 червня.

У ніч на 10 червня в окупованому Росією Криму повідомляли про вибухи. Згодом в Генштабі заявили, що Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Окрім цього, була відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.

Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: