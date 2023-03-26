Павло Кириленко зазначив, що окупанти продовжують знищувати мирне населення України та показав фото наслідків руйнувань.

Російській загарбники продовжують вбивства цивільного населення в Україні: про нові трагедії повідомив глава ОВА Павло Кириленко.

За підсумками 25 березня, війська РФ вбили 2 жителів Донецької області. Про це чиновник повідомив у Telegram.

"За 25 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Північному та місті Часів Яр. Ще 1 людина в області дістала поранення", - зазначив він.

Також в ОВА показали фото нових руйнувань, які спричинила російська армія.

Росіяни протягом доби вели інтенсивний вогонь по Донецькій області

Нагадаємо, що станом на ранок 26 березня ворог здійснив низку обстрілів Донецької області та завдав ракетного удару по Краматорську - руйнувань зазнала промислова зона.

Протягом доби окупанти вели інтенсивний вогонь по Авдіївці з артилерії та "Градів". Також ворог використав касетні боєприпаси та влучив по території 4 вулиць та АКХЗ. Внаслідок обстрілів у Курахівській громаді пошкоджено дві 2-поверхівки у Гострому та приватний будинок у Кураховому.

Також росіяни обстріляли 15 будинків у Званівці й 5 будинків у Переїзному у Званівській громаді. На території Часового Яру та у Північному Торецької громади окупанти вбили по одному українцю.

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