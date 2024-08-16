До цього загарбники малювали на причалі силует такого ж підводного човна в Новоросійську.

Російські окупанти, ймовірно, побудували макет підводного човна "Ростов-на-Дону", який нещодавно Сили оборони уразили у тимчасово окупованому Криму. Як повідомив в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, зараз цю інформацію перевіряють.

За словами Плетенчука, російське командування офіційно не реагувало на повторне ураження субмарини. Аналогічно – торік, коли, як зазначив військовий, загарбники пошкоджений об’єкт накрили маскувальними засобами та заявили, що обов’язково його відновлять.

"Сьогодні з’явилася інформація, що вони побудували черговий макет в Криму цього підводного човна... Інформація про макет зараз верифікується, але зранку була інформація про те, що побудовано макет підводного човна типу "Варшав’янка". До цього вони малювали просто на причалі силует такого підводного човна в Новоросійську. Тобто, це вже наступний крок – від малюнків до макетів", - сказав військовий.

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Він звернув увагу на те, що окупанти самі провокували повторне ураження "Ростова-на-Дону". "Тому, що, за нашими даними, він вже після першого разу був настільки пошкоджений, що не варто було розраховувати на його появу на театрі бойових дій", - додав Плетенчук.

Він також розповів, що у Чорному морі зазвичай перебуває один підводний човен, найчастіше це носій "Калібрів". Речник нагадав, що у складі ЧФ РФ майже всі субмарини – ракетоносії, окрім одного.

"Станом на зараз не можна казати, що з’явились якісь нові виклики", - уточнив він.

Він зазначив, що актуальною залишається мінна небезпека у Чорному морі, але це - щоденний виклик для ВМС ЗСУ, які щодня проводять моніторинг акваторії й знешкодження подібних небезпек у разі їх знаходження.

"У будь-якому разі з минулого року якихось кейсів неприємних з цього приводу не було. Окрім того, сама інтенсивність мінування фактично впала до нуля – було знищено літак Су-24, який здійснював спроби мінування дистанційно – скидав донні міни", - нагадав речник.

Він також додав, що виходити в море, щоб встановлювати міни, ворог зараз не наважуються. Тому можна сказати, що ситуація залишалася сталою. Наразі єдина причина переміщення мін - погодні умови - після шторму деякі небезпечні об’єкти можуть переміщуватися, бо зриваються з якоря.

Знищення "Ростова-на-Дону"

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня 2023 року окупований Севастополь опинився під ракетною атакою, на території заводу сталася масштабна пожежа. Згодом стало відомо, що під час атаки зазнав пошкоджень підводний човен "Ростов-на-Дону". До середини липня росіяни змогли зашити діри в його корпусі і поставили човен на воду, готуючись до основного етапу ремонту. Але 3 серпня 2024 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ефективне ураження підводного човна Чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону". Зазначалося, що субмарина затонула.

На думку речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, ймовірніше за все тепер цей підводний човен не підлягає відновленню. Речник ВМС додав, що ураження субмарини "Ростов-на-Дону" - це наслідок невдалої інформаційної політики та дій РФ після першого влучання в цю бойову одиницю торік. За словами Плетенчука, тоді росіяни єдине, що мали зробити – потягнути пошкоджену субмарину у загерметизованому стані кудись якомога далі з Азово-Чорноморського регіону. Але вони зробили навпаки – перевели її для ремонту на іншу локацію - інший завод. Ще й накрили тентом, щоб створити інтригу та паралельно з’явилися повідомлення, що вони його обов’язково відновлять.

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