Також суттєво пошкоджено 4 пускові установки зенітно-ракетного комплексу "Тріумф".

Сили оборони України успішно уразили та затопили підводний човен "Ростов-на-Дону" в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму", - відзначається у повідомленні.

Зокрема, за підтвердженою інформацією вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

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Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону".

"В результаті влучання човен затонув на місці", - наголошується у повідомленні.

Як уточнили у Генштабі, підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр".

Відомо, що "Ростов-на-Дону" був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

Раніше, 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.

"В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів. Знищення "Ростов-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря", - сказано у повідомленні.

Атака на Крим 2 серпня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти пʼятниці, 2 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, які чули від Севастополя до Балаклави. Над центром Севастополя виднівся дим. Поширювалася інформація, що відбувся приліт у районі 13-го судноремонтного заводу чорноморського флоту РФ у Кілен-бухті.

Згодом тг-канал "Кримський вітер" з посиланням на свої джерела повідомив, що вночі в Севастополі на висотах Кая-Баш попередньо уразили позицію ЗРК С-400 "Тріумф".

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