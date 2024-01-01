Загалом тривоги були оголошені у понад десяти регіонах - зокрема, й у Києві.

У ніч на 1 січня Росія гатила по Україні. Зокрема, є влучання "Шахеда" у Миколаївській області.

"В нас є прильоти… працюємо!", - написав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

Є "приліт" і в Одесі - через влучання в різних районах міста в житлових будинках виникли пожежі, загорілася багатоповерхівка.

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Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив про одного загиблого. Також серед мешканців пошкоджених будинків є поранені, їхня кількість уточнюється.

"На місці працюють всі відповідні служби", - написав Кіпер.

За його словами, є влучання уламків збитих дронів. В житлових будинках різних районів міста виникли пожежі. Також триває бойова робота сил протиповітряної оборони.

Також, за даними ЗМІ, вибухи в ніч на 1 січня було чути і у Дніпрі. Загалом тривоги були оголошені у понад десяти регіонах - зокрема, й у Києві.

Війна в Україні - останні новини

В ніч на 1 січня Україна опинилася під ударом - в небі зафіксували кілька десятків дронів. Ракети з півдня летіли на Кривий Ріг. Крім того, декілька груп "Шахедів" зафіксували на кордоні Миколаївської та Дніпропетровської областей.

До цього вночі українські міста атакували безпілотники. За даними Повітряних сил, українська ППО збила 21 БПЛА з 49. Раніше по всій території країни двічі оголошували тривоги через зліт російських МіГ-31К. Повідомилялося про вибухи у Кропивницькому та Кривому Розі.

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