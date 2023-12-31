Також під ударом опинилася Харківщина.

Вдень 31 грудня Російська Федерація запустила по території України ударні дрони. Про це інформують у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Зараз тривогу оголошено у Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

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Відео дня

Оновлено о 16:56: Ракета на Дніпро.

Оновлено о 16:45: Фіксують кілька нових груп "шахедів" із Запоріжжя у напрямку Дніпропетровщини.

Оновлено о 16:43: Ракета на Миколаївщині північно-західним курсом. Також існує загроза застосування ударних БПЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

Оновлено о 16:40: "Шахеди" з Харківщини, Дніпропетровщини у напрямку Полтавщини.

Оновлено о 16:34: Ракети з півдня на Кривий Ріг.

Оновлено о 16:10: Дрони поблизу Павлограда, людей закликають перебувати в укриттях.

Оновлено о 16:09: Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у зверненні до жителім Чугуєва та району повідомив, що росіяни завдали близько чотирьох ударів. За попередніми даними, загарбники били ракетами С-300.

Оновлено о 16:07: Російські дрони рухаються у напрямку Лозової на Харківщині. Такоє є загроза застосування балістичного озброєння для півдня та сходу України.

Оновлено о 16:01: Військові попереджають про загрозу балістики для Харкова з Бєлгородської області.

Оновлено о 15:55: "Шахеди" зафіксували на сході Дніпропетровщини та на півдні Харківщини, вони рухаються на північ.

Атаки по Україні 31 грудня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі українські міста вже атакували безпілотники. За даними Повітряних сил, українська протиповітряна оборона збила 21 БПЛА з 49.

Вдень по всій території країни двічі оголошували тривоги через зліт російських МіГ-31К. Повідомилялося про вибухи у Кропивницькому та Кривому Розі.

Також стало відомо про обстріл Нікополя Дніпропетровської області, є постраждалі та руйнування.

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