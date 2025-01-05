Постраждав центр Семенівки - лікарня, адмінбудівля, житлові будинки

Російські війська завдали авіаударів по прикордонному місту Чернігівщини, скинувши керовані авіабомби. Про це повідомив у Телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

За його інформацією, 4 січня росіяни скинули 4 КАБи на прикордонне місто Семенівка.

"Цілили у центральну частину, по житловому масиву. Станом на 23:00 попередньо відомо про 7 поранених, їм надають необхідну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці події працюють всі необхідні спеціальні служби", - поінформував Чаус.

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Пошкоджень зазнали адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки і автомобілі мирних громадян.

Обстріли Чернігівщини Росією - що відомо

3 січня Російська армія здійснила потрійний ракетний удар по Чернігову. Внаслідок атаки загинув літній чоловік, 7 місцевих жителів зазнали поранень, приватні будинки зазнали руйнувань.

Росіяни вбили чоловіка 1952 року народження. Окупанти могли застосувати ракети "Іскандер-М", бо на місці обстрілу утворилися великі вирви. Вщент зруйновано два будинки, ще близько 10 мають ушкодження.

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