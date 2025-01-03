Тривають пошуково-рятувальні роботи.

У п'ятницю, 3 січня, загарбницька армія Російської Федерації завдала ракетних ударів по Чернігову, наразі відомо про щонайменше одну постраждалу людину.

О 16:31 начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський написав у своєму Telegram-каналі про вибух ракети на околицях міста. Згодом він повідомив, що окупанти здійснили груповий ракетний удар. За попередніми даними, внаслідок атаки отримали руйнування два приватні будинки. Постраждала одна цивільна людина.

Нагадаємо, що перед обстрілом командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу застосування балістики з Курська. Вони фіксували швидкісні цілі на Рівненщині, Чернігівщині, Сумщині та Дніпропетровщині. Крім того, в небі України досі є російські ударні дрони.

Відео дня

Інформація оновлюється...

Оновлено о 17:50: У Чернігівській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова є значні руйнування кількох будинків:

"Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають".

Удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, 1 січня окупаційна армія РФ атакувала українську столицю. Внаслідок цієї атаки фіксували руйнування у Святошинському та Печерському районах міста.

ВІдомо про сімох постраждалих та двох загиблих. Окупанти вбили відомих київських науковців Ігоря Зиму та його дружину Лесю Сокур.

Вас також можуть зацікавити новини: