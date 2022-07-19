На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб та рятувальники.

Російські окупанти завдали удару по центральній частині Краматорська, є жертви.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники",- повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську. Удари прийшлися по місцевих заводах. Інформації про жертви не надходило.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розказав, що наступальний потенціал російської армії практично вичерпано. Окупанти переходять на старе радянське озброєння і беруть до своїх лав аби-кого. Військовий експерт констатував, що у росіян закінчилася сучасна військова техніка, а замінити її нічим. За даними експерта, в окупантів обмаль сучасної техніки через величезні втрати в Україні.

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