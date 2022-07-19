За даними експерта, в окупантів обмаль сучасної техніки через величезні втрати в Україні.

Наступальний потенціал російської армії практично вичерпано. Окупанти переходять на старе радянське озброєння і беруть до своїх лав аби-кого.

Про це під час ефіру з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Російські окупанти видихнулися у плані наступального потенціалу. У плані оборонного потенціалу вони дуже сумніваються у своїй здатності вистояти, якщо ЗСУ підуть у наступ. Відбувається перезбалансування – у протилежний бік", – зауважив експерт.

За його даними, російське командування збирає "шлункові батальйони" на старому озброєнні.

"Це термінологія часів Другої світової. У Гітлера називали останню хвилю мобілізації "шлунковими батальйонами", бо вони найбільше страждали хворобами шлунку, споживаючи у польових умовах армійську їжу. Ці дядьки, яких показує російське телебачення, мої ровесники. Мені вже за 50. Так це ж деградація особового складу. Це не кадрові військові - молоді хлопці-контрактники, які добре навчені і служать не перший місяць чи рік. А якщо мають бойовий досвід участі у збройних конфліктах – то це ж взагалі безцінно. А полк Собяніна - це черговий шанс позбавити Москву від бомжів", – зазначає Жданов.

Військовий експерт констатував, що у росіян закінчилася сучасна військова техніка, а замінити її нічим.

"Росіяни кинулися знімати техніку зі складів зберігання. Там порушення умов зберігання призвело до того, що техніка не дожила до війни. Вона потребує фактично капітального ремонту. Вони у військових частинах збирають так звану техніку "третіх батальйонів". Це те, що у частинах зазвичай стоїть в очікуванні ремонту. Думали, що вона у кращому стані, але там – така ж "картина", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Жданов переконаний, що вивести з ладу Кримський міст можуть американські ракети ATACMS, які незабаром має отримати Україна.

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