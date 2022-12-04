Високоточні боєприпаси Росія використовує навіть швидше, ніж звичайні.

Темпи, з якими російська армія витрачає в Україні боєприпаси, перевищують можливості РФ виробляти їх.

Про це повідомила директорк національної розвідки США Евріл Гейнс, передає NBC News

"Я не думаю, що можу назвати точні цифри, але (Росія - ред.) досить швидко (витрачає боєприпаси – ред.). Маю на увазі, що насправді надзвичайно швидко. І на нашу думку, вони не здатні самостійно виробляти те, що витрачають на даному етапі. Тому для них це буде складне завдання", - сказала Гейнс.

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При цьому, за її словами, високоточні боєприпаси Росія використовує навіть швидше, ніж звичайні.

Скільки божприпасів і ракет витратила РФ

22 листопада міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив оцінку залишків ракетного арсеналу РФ.

Так, Резніков зазначив, що з 24 лютого Росія використала 829 ракет Iskander, а залишилося 119 (13%), ракети 3м-55 Onyx - використано 123, залишилося 347 (74%), С-300 - використано 1020, залишилося 6980 (87%), Kalibr - відповідно 391 і 229 (37%).

Резніков повідомив, що Росія також використала вже 132 ракети Х-101 і залишилося 132 (50%), Х-555 - відповідно 150 і 150 (50%), х-22/32 - 250 і 120 (32%), Х-35 - відповідно 504 і 356 (41%), х-47м2 Kinzhal - використано 16 ракет, а залишилося 43 (73%).

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