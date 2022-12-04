Вчора заступник Міністра оборони РФ провів зустріч з начальником Генштабу Ірану.

Росія продовжує шукати можливості для досягнення хоча б якихось успіхів на фронті. І якщо в лютому Кремль планував "взяти Київ за три дні", то тепер країна-агресор розуміє, що без допомоги від інших держав ніяк не впорається.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про те, навіщо РФ провела таємні зустрічі з представниками Ірану та Білорусі. Країна-агресор намагається "добути" нові дрони і ракети, а також змусити Лукашенка повноцінно вступити у війну проти України.

Так, 3 грудня стало відомо, що заступник Міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін зустрівся з начальником Генштабу Ірану генерал-майором Мохаммадом Бегері. Їхня зустріч відбулася в Тегерані. І якщо Іран інформацію про це вже коментує, то РФ про все замовчує.

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"Згідно з офіційними повідомленнями іранських державних ЗМІ, вони обговорили неуточнену військову співпрацю. Можливо, вони обговорювали продаж іранських безпілотників і ракет Росії для використання в Україні. Багері є главою оборони Ірану і відповідає за військову політику і стратегічне керівництво", - зазначили в ISW.

Крім цього, вчора стало відомо, що літак Путіна помітили в повітряному просторі Білорусі. Виявилося, міністр оборони РФ Сергій Шойгу відправився на зустріч з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Вони затвердили поправки до так званої "Угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері".

"Шойгу також зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, в ході якого Лукашенко заявив, що білоруські і російські війська продовжують спільні навчання на території Білорусі, щоб "союзна держава могла відбити будь-яку агресію". Шойгу, ймовірно, зустрічався з Хреніним і Лукашенком, намагаючись чинити тиск на Білорусь, щоб вона і далі підтримувала наступальну кампанію Росії в Україні", повідомили в ISW.

Аналітики також додали, що раніше вони оцінили ймовірність того, що Білорусь може повноцінно втрутитися у війну РФ проти України. На думку експертів, існують внутрішні фактори, які стримують Лукашенка, а тому він цього не зробить.

РФ і Білорусь: як Путін втягує у війну проти України Лукашенка

Білорусь допомагає РФ з першого дня повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. Так, 24 лютого війська росіян здійснювали прорив на територію нашої країни з Білорусі. Це навіть зафіксовано на відео. Крім цього, з Білорусі РФ запускає дрони і ракети, якими намагається завдати ударів по Україні.

Вчора, 3 грудня, стало відомо, що Шойгу несподівано прибув до Білорусі і підписав зміни про військове "союзництво". Візит міністра ані російською, ані білоруською владою не анонсувався.

Шойгу також провів зустріч з Лукашенком, після якої останній заявив, що сьогодні білоруська і російська армія "готуються як єдина армія". Лукашенко також нагадав, що в республіці триває "злагодження" підрозділів обох країн. Крім цього він проговорився, що білоруські військові вчать російських "мобіків".

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