Кількість постраждалих з’ясовують.

На Дніпропетровщині російські військові обстріляли з повітря нафтобазу, вона знищена.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Різніченко.

Також влучили в завод, що спричинило пожежу.

"Ворог атакував нашу область з повітря і влучив в один із заводів. Нафтобазу з паливом знищено. На заводі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне", - написав він у Facebook.

Кількість постраждалих з’ясовують.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Одесу, Житомир, Суми та Херсон. Українські війська давали гідну відсіч ворогові.

Наприкінці березня стало відомо, що Росія відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей й має проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі Збройних сил України вважають, що "відведенням" військ супротивник хоче створити помилкову ілюзію щодо відмови від задуму оточити Київ.

Зокрема, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у зверненні, яке опубліковане 4 квітня у Facebook, що ворог відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили та змінити напрямок ударів.

Вас також можуть зацікавити новини: