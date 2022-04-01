Російські окупанти відвели від столиці близько 20% своїх підрозділів.

Голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов зазначає, що ситуація довкола Києва залишається складною, але контрольованою.

Про це йдеться у повідомленні на Офіційному порталі Києва.

"В ході агресії противник на жодному стратегічному напрямку не досягнув своєї мети. Зазнав значних втрат та не може проводити наступ одночасно на всіх напрямках. Вірогідно, змінивши пріоритети та оцінивши боєздатність своїх військ і готовність Києва до оборони, здійснює перегрупування своїх військ на Донецький напрямок", - мовиться у дописі.

На даний час, зазначає Жирнов, противник відвів від столиці близько 20% своїх підрозділів.

"Тому значна частина його підрозділів залишається під Києвом", - наголосив він.

Водночас зауважив голова МВА, ворог не просто відходить, а "відступає під натиском наших військ та зазнає втрат".

"При цьому противник продовжує завдавати ракетних ударів по позиціях наших військ та інфраструктурі міста. Тому небезпека для населення залишається", - підкреслив Жирнов.

Голова МВС зауважив, що столиця продовжує жити в режимі воєнного стану. "Робота з нарощування оборони столиці продовжується. Укріплюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди на позиціях військ. Сили територіальної оборони виконують визначені бойові завдання та здійснюють боротьбу з диверсійно-розвідувальними силами", - розповів він.

Крім того, додав Жирнов, в посиленому режимі працює критична інфраструктура міста: комунальники, транспортники, рятувальники та медики. Військова адміністрація продовжує допомагати з евакуацією населення з передмістя столиці. Усім евакуйованим надається відповідна медична та психологічна допомога.

"Завдяки злагодженій роботі підрозділів комунальних служб, ДСНС, лікарень, сил оборони та правоохоронних органів система життєзабезпечення міста підтримує всі необхідні умови для населення столиці", - констатував він.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення в незалежну Україну. Окупанти бомбили як військові об'єкти, так і мирні міста, знищуючи інфраструктуру і вбиваючи українців.

28 березня Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у Київській області російські окупанти готуються до наступальних операцій. А вже 29 березня стало відомо, що у Київській області російські окупаційні війська перегрупують війська та відводять частину підрозділів до Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: