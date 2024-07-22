Заходи безпеки там намагаються тримати максимально на високому рівні.

За даними Військово-морських сил ЗС України, навколо незаконно побудованого Росією так званого Кримського мосту постійно відбуваються активні дії ворога, зокрема безперервно чергує авіація, яка полює на українські дрони. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Зокрема, його запитали, що наразі відбувається навколо так званого Кримського мосту, як він охороняється тощо. За словами речника, там спостерігаються безперервні активні дії ворога. Зокрема, діє російська авіація, яка полює на українські дрони.

"Звісно, там решта компонентів залишається в строю. Це й система ППО, й росгвардія... Фактично перетин мосту там зараз відбувається в режимі перетину державного кордону. Так принаймні жаліються у місцевих пабліках ті, хто його перетинає. Тому так - заходи безпеки там намагаються тримати максимально на високому рівні зі зрозумілих причин", - сказав Плетенчук.

Відео дня

Також під час ефіру йшлося про те, що Болгарія Румунія та Туреччина проводять розмінування у Чорному морі. Плетенчук, зокрема, зазначив, що не може коментувати дії інших країн, тим паче їхні результати. Водночас він сказав, що робота з розмінування викликана російською агресію, через яку "наші сусіди, партнери стикаються з тими ж проблемами, що й Україна – вибуховими предметами у воді.

"Звісно, у меншому об’ємі. Але міни періодично відносить як до берегів Румунії, Болгарії, так й Турецької республіки. Тому вони вимушені проводити відповідні операції, тому ще це наша спільна проблема, спільний сусід – Російська Федерація... (через агресію якої в морі є міни – УНІАН", - сказав речник.

Яка ситуація в окупованому Криму

У тимчасово окупованому Криму залишається певна кількість кораблів та суден Чорноморського флоту РФ - у Військово-морських силах ЗС України припустили, що певні одиниці залишили, щоб спровокувати ЗСУ на витрату вартісної зброї.

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, після виходу з Криму останнього сторожового корабля ЧФ РФ на півострові це залишаються, зокрема, судна забезпечення. На його думку, більшість їх залишається тому, що причальний фронт у Новоросійську закінчується – він не був розрахований на ту кількість кораблів, які зараз там перебувають. Відповідно, їх немає куди передислоковувати. Також, можливо, ворог сподівається, що ці одиниці не цікавлять ЗСУ, як цілі, які потрібно знищувати - витрачати на них цінні боєприпаси відповідного радіусу дії. А може бути розрахунок й на це.

Вас також можуть зацікавити новини: