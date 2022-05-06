Загарбники поцілили з "Градів" у Зеленодольську та Широківську громади.

Російські окупанти з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли два райони у Дніпропетровській області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони.

"Поцілили з "Градів" у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Ніхто не постраждав. У Покровській громаді "приліт" ракети. Втрапила у поле. Людей не зачепило"- повідомив Резніченко.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня окупанти вдарили по Кам’янському району Дніпропетровщини, внаслідок чого поранень зазнала одна особа. При цьому ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. "Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло. Рух потягів зупинено",- повідомив тоді Резніченко.

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