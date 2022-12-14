Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів українських територій з реактивних систем залпового вогню.

За добу російські війська завдали один авіаційний та 11 ракетних ударів по Україні, три з яких - по цивільній інфраструктурі.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00.

"Противник завдав 1 авіаційний та 11 ракетних ударів, з них 3 - по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей", - розповіли у Генштабі. Крім того, окупанти здійснили понад 60 обстрілів українських територій з реактивних систем залпового вогню.

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Зазначається, що на Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати українські позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега Дніпра - ураження зазнали понад двадцять населених пунктів.

Зокрема, це Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Новокаїри, Республіканець, Милове Херсонської області та місто Херсон.

Масований ракетний удар по Україні 5 грудня

На початку грудня РФ увосьме атакувала українську критичну інфраструктуру. 5 грудня загарбники запустили понад 70 ракет, і 61 з них ліквідували наші захисники.

"Прильоти" було зафіксовано у Київській, Одеській та Вінницькій областях, були пошкоджені енергооб'єкти.

Пізніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький попередив, що у Росії ще є ракети на три-пʼять хвиль масованих атак.

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