Наша країна постійно отримує від західних партнерів засоби для відновлення енергосистеми, зазначив очільник Міненерго.

Унаслідок масованої атаки 5 грудня російські ракети влучили як в об’єкти генерації, так і в підстанції, найскладніша ситуація у трьох областях.

Зараз ситуація найскладніша в Київській, Вінницькій та Одеській області, про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Є влучання, як в генерацію, так і у відповідні підстанції...", - заявив він.

Відео дня

За словами голови Міненерго, на сьогоднішній ранок в Одесі вже заживлено критичну інфраструктуру.

"Ми плануємо, що до вечора буде подана електроенергія для споживачів", - пояснив він.

Він також зазначив, що сьогодні додатково в роботу вмикаються атомні енергоблоки.

"До вечора дефіцит буде зменшено", - сказав міністр.

За інформацією Галущенко, Україна постійно отримує засоби для відновлення енергосистеми від західних партнерів та навіть планує створити резерв.

Масований обстріл України 5 грудня - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня російські окупанти здійснили восьму масовану ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури України.

Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет. За попередніми відомостями, у небі над Києвом ліквідували дев'ять ракет супротивника.

Згодом стало відомо, що були влучання ракет в енергетичні об’єкти, розташовані у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Пізніше очільник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що спершу влада не бачила критичних наслідків влучання в енергооб'єкт, розташований у Київській області.

Вас також можуть зацікавити новини: