Унаслідок масованої атаки 5 грудня російські ракети влучили як в об’єкти генерації, так і в підстанції, найскладніша ситуація у трьох областях.
Зараз ситуація найскладніша в Київській, Вінницькій та Одеській області, про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
"Є влучання, як в генерацію, так і у відповідні підстанції...", - заявив він.
За словами голови Міненерго, на сьогоднішній ранок в Одесі вже заживлено критичну інфраструктуру.
"Ми плануємо, що до вечора буде подана електроенергія для споживачів", - пояснив він.
Він також зазначив, що сьогодні додатково в роботу вмикаються атомні енергоблоки.
"До вечора дефіцит буде зменшено", - сказав міністр.
За інформацією Галущенко, Україна постійно отримує засоби для відновлення енергосистеми від західних партнерів та навіть планує створити резерв.
Масований обстріл України 5 грудня - що треба знати
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня російські окупанти здійснили восьму масовану ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури України.
Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет. За попередніми відомостями, у небі над Києвом ліквідували дев'ять ракет супротивника.
Згодом стало відомо, що були влучання ракет в енергетичні об’єкти, розташовані у Київській, Вінницькій та Одеській областях.
Пізніше очільник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що спершу влада не бачила критичних наслідків влучання в енергооб'єкт, розташований у Київській області.