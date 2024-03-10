Супротивники запускали дрони-вбивці з двох напрямків, зазначили у ЗСУ.

Російські окупанти в ніч на неділю, 10 березня, запустили по українській території 39 дронів-камікадзе типу Shahed і вдарили по нашій землі чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Уже відомо, що в Одеській і Миколаївській областях є "прильоти".

Ворог запускав безпілотники з Приморсько-Ахтарська (російське місто) та кримського мису Чауда, українські воїни ліквідували 35 із них, повідомили Повітряні сили Збройних сил України у своєму каналі в Telegram. "Шахеди" знищені у межах Вінницької, Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Хмельницької, Херсонської, Миколаївської, Одеської та Дніпропетровської областей.

"Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби, - Ред.)", - зазначили у ЗСУ.

Відео дня

За даними Сил оборони півдня України, вночі ворог знов атакував південні регіони України дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, запустивши їх традиційними маршрутами зі складними маневрами.

"В операційній зоні Сил оборони півдня підрозділи ППО в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів, які заходили і з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини. 20 БПЛА було знищено, з них 11 - на Одещині, 6 - на Миколаївщині, 2 - на Херсонщині та ще один - на Дніпропетровщині", - розповіли військові.

Йдеться, що ворог знов підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО. Унаслідок влучання одного з дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Виниклу пожежу рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, люди не постраждали.

Також сталося влучання на відкритій території Миколаївщини - дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП. Зараз ведуться відновлювальні роботи.

За даними начальника Дніпропетровської облвійськадміністрації Сергія Лисака, пізно ввечері оборонці неба знищили два ворожі безпілотники у Криворізькому та Нікопольському районах.

"Стався в області й ракетний удар. Агресор поцілив по підприємству у Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома. Через "приліт" виникла пожежа...", - розповів посадовець.

За його словами, по Нікопольщині російські війська тричі вгатили з важкої артилерії та скерували дрон-камікадзе. Гучно було у районному центрі й Марганецькій громаді. Там минулося без загиблих та поранених. "Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Сталося загоряння, полумʼя оперативно загасили", - додав Лисак.

Коли почалася війна в Україні, та що зараз треба знати

Росіяни здійснили повномасштабне вторгнення на українську землю рано вранці 24 лютого 2022 року. Пізніше супротивники почали активно застосовувати про українців дрони-вбивці іранського виробництва типу Shahed.

Вас також можуть зацікавити новини: