Ліквідовано, зокрема, ще 19 танків супротивника, зазначили у ЗСУ.

Втрати РФ в Україні перетнули нову "червону лінію" - тепер вони становлять понад 424 тисячі супротивників.

Упродовж минулої доби ліквідували ще 900 загарбників, і тепер загальна кількість знищених окупантів приблизно становить 424 060 "штиків". Про найсвіжіші ворожі втрати повідомили Сухопутні війська Збройних сил України у своєму Telegram-каналі.

У ЗСУ додали, що вдалося "мінусувати" ще 27 бойових броньованих машин супротивника, 19 танків, 38 артилерійських систем, три реактивних системи залпового вогню і два засоби протиповітряної оборони. Крім того, знищено 41 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 69 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та шість одиниць спецтехніки.

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Увечері 9 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу між нашими воїнами та загарбниками відбулося 58 бойових зіткнень. За його відомостями, найгарячіше було на Новопавлівському та Авдіївському напрямках. Українські воїни відбили десятки ворожих атак.

Росія зазнає колосальних втрат на українській землі у живій силі й техніці. Нагадаємо, втрати ворога на 9 березня 2024 року становили приблизно 423 160 супротивників.

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