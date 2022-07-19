Є руйнування на двох промислових підприємствах, вибухи спричинили там пожежі.

Російські військові випустили по Нікополю до 40 реактивних снарядів.

Про це у Телеграмі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони. По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі", – написав він.

У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці вже працюють електрики.

"Людей не зачепило. У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, без постраждалих", – додав Резніченко.

В інших районах області на цю хвилину спокійно.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині російські окупанти поцілили ракетою в елеватор, зруйнувавши склади з понад п'ятьма тисячами тонн зерна.

Супротивники атакували Синельниківський район Дніпропетровщини, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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