Супротивники атакували Синельниківський район Дніпропетровщини, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На Дніпропетровщині російські окупанти поцілили ракетою в елеватор, зруйнувавши склади з понад п'ятьма тисячами тонн зерна.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Наша область знову під російським вогнем. Ворог обстріляв Синельниківський район. Ракета поцілила в елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п'ятьма тисячами тонн зерна", - мовиться у дописі.

Ще один удар стався по шкільному подвір'ю. Там пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон.

Крім того, є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців.

Попередньо, під час атаки люди не постраждали.

"Російська орда знову стріляє у мирних людей. Ніяких військових у селах не було. Ця атака в черговий раз доводить: російська армія - армія-терорист", - наголосив голова ОВА.

Раніше стало відомо, що супротивники обстріляли Нікополь з реактивних систем залпового вогню, була поранена жінка.

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