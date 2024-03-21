Лінія фронту тепер проходить вздовж українського кордону з РФ.

Російські добровольці перенесли повноцінні бойові дії на територію країни-агресорки. Це дозволило послабити тиск військової машини окупантів в Україні й стабілізувати фронт.

На прес-конференції командир Російського добровольчого корпусу Денис Whiterex Нікітін заявив, що обмежена військова операція, яка зараз проходить на території РФ, є "безпрецедентною подією".

"По суті, що ми можемо зараз констатувати, це визнає наш ворог, – ми змогли, напевно, без перебільшення сказати, відкрити другий фронт. Перенести повноцінно воєнні дії на територію ворога. Тепер театр воєнних дій — це не лише територія України, а й територія РФ", — зазначив він.

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Як пояснює командир РДК, шляхом розширення й продовження лінії боєзіткнення вдалося послабити тиск воєнної машини Кремля на інших ділянках фронту. За його словами, зараз можна вважати, що державний кордон між Україною та РФ став "повноцінним продовженням лінії фронту".

Результати рейду російських повстанців

Експерти позитивно оцінюють рейд РДК, Легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону на територію Білгородської та Курської областей.

Екс-командир взводу батальйону "Айдар" та ветеран російсько-української війни Євген Дикий заявляв, що хоч проникнення російських добровольців на територію РФ не призведе до революції і знищення режиму Путіна, це є приниженням для Кремля.

Представник підрозділу Олексій Барановський зазначив, що окупаційна армія збиралась провести новий наступ до "виборів" та інавгурації правителя РФ Володимира Путіна, а операція добровольців його зупинила.

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