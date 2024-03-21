Було знешкоджено сотні солдат та 121 одиницю техніки.

У Легіоні "Свобода Росії" заявили, що операція добровольців у Бєлгородській та Курській областях РФ допомогла Збройним силам України стабілізувати фронт.

На прес-конференції представник підрозділу Олексій Барановський пояснив, що окупаційна армія збиралась провести новий наступ до "виборів" та інавгурації правителя РФ Володимира Путіна.

"Наша операція зірвала ці плани. У військовому сенсі вони були змушені перекидати значні сили з-під Куп'янська для утримання Бєлгородської та Курської областей. Фактично ми зірвали плани наступу армії Росії", – пояснив Барановський.

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За його словами, за цей час противник безповоротно втратив 651 особу, ще 908 - отримали поранення, 37 - потрапили в полон. Крім того, вдалось знищити 121 одиницю техніки та 50 - вивести з ладу.

"Ми відволікли на себе тактичну авіацію, вона завдала понад 320 авіаударів, всі бомби прилетіли на територію Росії. Завдяки нашій операції ЗСУ змогли стабілізувати фронт і прикрити ділянки, де очікувалася масована атака Росії", – підсумував представник ЛСР.

Результати рейду російських повстанців

На думку експертів рейд РДК, Легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону на територію Білгородської та Курської областей добре впливає на ситуацію на полі бою.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" та ветеран російсько-української війни Євген Дикий заявляв, що хоч перехід російськими добровольцями кордону Росії не призведе до революції і знищення режиму Путіна, але це є приниження для нинішньої влади в Кремлі.

Воєнний експерт Олександр Мусієнко зазначав, що у РФ почали панікувати. Однією з кінцевих цілей цього рейду може бути створення демілітаризованої зони на території РФ, яка не дозволить російським військам обстрілювати Сумську та Харківську область з артилерії та мінометів.

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