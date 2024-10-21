Загарбники стягують сили в певні райони Торецька, зазначив офіцер 12-ї бригади спецпризначення Нацгвардії.

Російські диверсійно-розвідувальні групи заходять максимально глибоко в Торецьк (Донецька область), накопичуються в будинках, які покинуті українцями через війну.

Про це розповів офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Богдан Равліковський в ефірі телемарафону.

"Спеціальні групи ворога або ще розвідроти бригад заходять максимально глибоко з диверсійною метою - мінування доріг, важливих перехресть. Неодноразово ми вже стикалися з тим, що противник накопичується в певних районах, домах, які покинули українці. Вони переодягаються в цивільний одяг і таким способом ведуть розвідку", - зазначив він.

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При цьому додав, що таких осіб бійці Сил оборони брали в полон, і вони розказали їх маршрути висування, мету та інші цікаві деталі. Равликовський розповів, що на цей час лінія зіткнення є нестатична, тобто вона гнучка, бо в міських забудовах дуже складно вести бойові дії:

"Позиції можуть бути сьогодні наші, а завтра вони вже у ворога і навпаки. Вздовж залізних доріг, великих доріг проходять бойові дії. В самому Торецьку є деякі можливості в противника вводити свої війська більш глибоко, тобто в тилу працюють ДРГ, які створюють деякий дискомфорт, але ми боремося з цим".

Офіцер "Азову" розповів, що Росія дуже активно використовує дрони, гроші на які збирають і зі своїх солдатів.

У центрі уваги війна в Україні - новини, які вже відомі про Торецьк

Як повідомляв УНІАН, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначав, що російські окупаційні війська не полишають спроб захопити Торецьк. Але битва за це місто може затягнутися на місяці.

За його словами, у Торецьку ще є вцілілі будівлі, а бої у забудові можуть тривати місяцями. Ветеран зауважив, що міські бої можуть вестись на трьох рівнях - на асфальті, на поверхах і в підземних комунікаціях.

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