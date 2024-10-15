Окупанти перевдягаються в цивільний одяг у намаганні дійти до позицій українських військ.

Російські окупанти перетворили Торецьк Донецької області на руїни. Станом на 14 жовтня там не залишилося жодного цілого будинку, немає також і укриттів для цивільних і військових.

Про це повідомила спікерка ОТУ Луганськ Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону. За її словами, через те, що місто майже повністю знищене, росіяни мають можливість просуватися та займати нові райони.

"На жаль, ворог продовжує штурмувати наші позиції, і в Торецьку не залишилося цілих будинків. Зараз місто більше нагадує безлюдну планету: жодних укриттів як для цивільних, так і для військових там немає і, на жаль, це дає змогу ворогу займати нові райони, але вже випаленої землі", – розповіла Бобовнікова.

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Вона зазначила, що окупанти перевдягаються в цивільний одяг у намаганні дійти до позицій українських військ. І такою тактикою противник послуговується, зокрема, в районі Часового Яру на Донеччині.

Речниця ОТУ "Луганськ" наголосила, що росіяни зазнають величезних втрат у Торецьку, проте Москва обіцяє загарбникам "золоті гори".

Ситуація в Торецьку

Раніше в ОТУ "Луганськ" заявили, що росіяни вже контролюють частину Торецька. Речниця угруповання Анастасія Бобовнікова розповідала, що боротьба йде буквально за кожен під'їзд, за кожну вулицю.

Військовий експерт Владислав Селезньов наголошував, що російські окупанти можуть мати просування на Торецькому напрямку, якщо продовжуватимуть закривати очі на свої масштабні втрати у боях за місто Торецьк.

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