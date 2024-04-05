Перша хвиля ворожої дронової атаки була спрямована на дві області.

Протягом ночі російська армія атакувала "рясно" південь України, намагаючись поцілити в об’єкти інфраструктури.

"Вночі ворог кількома хвилями ударних дронів атакував з півдня. БПЛА типу Shahed-131/136 з тимчасово окупованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонщину, так і з акваторії Чорного моря. Загалом 13 БПЛА... було збито в нашій операційній зоні", - розповіли у Силах оборони півдня України.

За словами військових, перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя та Дніпропетровщину. Протягом понад двогодинної бойової роботи там збито 9 безпілотників: два - на Дніпропетровщині та 7 - в Запорізькій області.

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"Ворог знов прокладає маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, внаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарчих споруд у Запорізькому районі. На щастя, люди не постраждали", - наголошують оборонці.

Йдеться, що у наступній хвилі ворог стрімко атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Протягом півгодинної бойової роботи всі 4 дрони були збиті. Чи є потерпілі в Одеському регіоні, поки не повідомляється.

Україну атакували дрони-вбивці - сьогодні це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, у ніч на п'ятницю, 5 квітня, російські загарбники запускали по Україні групу ударних дронів з акваторії Чорного моря, які летіли у напрямку курортного населеного пункту Затока на Одещині. У кількох областях оголошували загрозу балістики. Зокрема, загроза застосування балістичного озброєння була оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Потім про небезпеку оголосили в Полтавській області.

О 3.50 дрони зафіксували у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Повідомлялося, що на Одещині було чутно вибухи.

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