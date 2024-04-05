Ціллю атаки знову стала енергетична інфраструктура України.

У ніч на п'ятницю, 5 квітня, російські окупанти запускали по Україні групу ударних БпЛА з акваторії Чорного моря. Дрони летіли у напрямку Одещини (Затока). У кількох областях оголошували загрозу балістики.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram, загроза застосування балістичного озброєння була оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Згодом небезпека була оголошена у Полтавській області.

О 3.50 БпЛА зафіксували у Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс північний. Місцеві ЗМІ повідомили, що на Одещині було чутно вибухи. О 4.24 військові оголосили відбій загрози.

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Як повідомили кореспонденти "Суспільного", вибухи в Одеській області пролунали о 4.10.

"Знову ціллю була енергетика", - пише моніторинговий паблік monitor.

Атаки окупантів - останні новини

В ніч на 4 квітня РФ запустила по Україні 20 ударних дронів типу "шахед". З них 11 Сили ППО змогли збити.

Однією з цілей удару російських дронів став Харків. РФ, зокрема, влучили у житловий будинок. Після того, як на місце події приїхали рятувальники, російські війська вдарили туди ще раз. Троє працівників ДСНС загинули.

Крім того, через російський удар в місті виникли проблеми з електропостачанням, що вплинуло на роботу громадського транспорту та споживання цивільним населенням, повідомив мер Ігор Терехов.

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