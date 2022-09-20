Оголошення в РФ загальної мобілізації буде значним ударом по режиму Путіна.

Російські окупанти активно готуються до оборонних операцій, щоб відбити контрнаступ Збройних сил України.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький сказав в інтерв’ю виданню Kyiv Post.

"Сьогодні те, що зазначає воєнна розвідка – йде активна підготовка російських військ до оборонних операцій. Вони здійснюють побудову своїх оборонних позицій першої й другої лінії", - сказав він.

Відео дня

При цьому додав, що росіяни робили таке і на півдні України, в Херсонській області, бо коли їхні війська захопили ці території, зразу ж була організована оборона – мінімум дві, а то й три лінії.

"Зараз вони намагаються створювати резерви, щоб поновити свої позиції. З цим є проблеми, ми це чітко бачимо", - сказав Скібіцький.

За його словами, основні сили російської армії було кинуто на територію України ще починаючи з лютого місяця, а з середини літа їм стало важко формувати свої резерви, оскільки третій армійський корпус, який, як вони заявили, буде сформовано до середини серпня – досі іще повністю не сформований і як єдина бойова одиниця не діє, а його знову почали розкидати по різних напрямках.

"Це говорить про те, що створення резервів, а, тим паче, швидке просування по нашій території – це теж дуже проблемно для Російської Федерації", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про можливість оголошення в Росії загальної мобілізації, Скібіцький зазначив, що це обговорюється керівництвом Російської Федерації з самого початку воєнного конфлікту.

"Оголошення загальної мобілізації – це буде значний удар по режиму Путіна, тому що означатиме визнання, що Росія не змогла виконати всі поставленні завдання, що так звана "спеціальна операція" Путіна не досягла результату і те, що йде реальна війна", - підкреслив він.

За його словами, оголосити загальну мобілізацію – це значить оголосити війну Україні та визнати те, що Росія є країною-агресором. Він додав, що на сьогодні дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у Російській Федерації, зокрема, Зюганов і інші російські політичні діячі говорять про те, що так, дійсно, йде війна, і що російська армія не може впоратися, потрібно оголошувати війну і мобілізацію.

"Знову ж таки, при цьому вони кажуть, що ми будемо вести війну не просто з Україною, а з НАТО і США, тому що вони воюють на боці України", - зазначив представник ГУР МО.

Він зазначає, що Росія розуміє, що для захоплення усієї території України, а це є основною метою, рано чи пізно необхідно буде залучати додаткові ресурси.

"Оголошення загальної мобілізації буде нам тільки на руку, тому що протестні настрої в Росії слабкі, але молодь йти воювати не хоче. Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що в основному підтримують війну режиму Путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати. Піде воювати молодь – 20-30 років. Через те саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже, наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни", - повідомив Скібіцький.

Він зазначає, що зміна Путіним своїх воєначальників свідчить про те, що він шукає людей, які виконають його накази, але це поки що не вдається. Відповідаючи на запитання щодо можливості військового перевороту в Росії, Скібіцький зазначив, що "ми поки не бачимо ознак, що там може бути воєнний або політичний переворот".

"Можливо, він десь зріє, але сьогодні чітких ознак нема. По-перше, в російському суспільстві дуже високий відсоток підтримки Путіна. А по-друге, в Кремлі існує чіткий контроль: Путін обмежив коло осіб, які працюють з ним. Це його довірені особи, які мають владні повноваження і не допустять зміни режиму, тому що тоді закінчиться і їхня політична та воєнна кар’єра. Крім того, усі матеріальні блага зараз саме у людей з оточення Путіна", - сказав він.

Як раніше повідомлялося, Росії не вистачає людей для відправки на війну, а тому там проводять "внутрішню самомобілізацію".

Вас також можуть зацікавити новини: