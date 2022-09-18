Зокрема, росіяни, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій.

У Росії продовжуються заходи так званої "внутрішньої самомобілізації" для поповнення підрозділів окупаційних військ у війні проти України.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що Росія стикається з нестачею людських ресурсів для відправки на війну в Україні. Тож окупанти вдаються до хитрощів, щоб поповнити підрозділи.

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"На території РФ проводяться заходи так званої "внутрішньої самомобілізації". У Курській області - під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в Нижегородській області, зокрема, співробітників організації "Атомохорона" – нібито до підрозділів охорони важливих об'єктів. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій", - йдеться в зведенні.

Також росіяни шукають "добровольців" на окупованих територіях, зокрема, Луганщини.

"На тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих "підрозділів мвс". Після значних втрат у боях більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію Росії", - заявляють у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, одіозний лідер Чечні Рамзан Кадиров придумав, як врятувати Кремль від загальної мобілізації. Він оголосив про план "самомобілізації". Його "ідея" полягає в тому, що "кожен керівник регіону цілком може підготувати, навчити і укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців".

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські регіони об'єдналися навколо заклику лідера Чечні Рамзана Кадирова щодо "самомобілізації", щоб надати додаткові сили російським окупантам. В ISW зазначають, що російське муніципальне керівництво може відчувати тиск з боку федеральної влади щодо створення "добровольчих батальйонів".

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