Руйнувань та жертв немає.

Сьогодні російські окупанти двома ракетами завдали ударів на Одещині.

Про це у своєму вечірньому зверненні до громадян повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Окупанти завдали по області удару двома ракетами. На щастя, постраждалих та руйнувань немає", - сказав він.

Глава адміністрації нагадав, що ворог, зазнавши великих втрат, відступив з острова Зміїний, що територіально належить до Одеської області. При цьому в РФ заявили, що нібито як "жест доброї волі" вирішили залишити Зміїний, щоб зберегти життя своїм солдатам.

За словами Марченка, якщо б керівництво РФ справді дбало про життя своїх громадян, то ніколи б ухвалило рішення про воєнне вторгнення в Україну. Марченко підкреслив, що окупанти мають залишити територію України, що й стане правильним жестом доброї волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 червня, в оперативному командуванні "Південь" заявили, що протягом ночі, після завдання вогневих ударів українськими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, супротивник "спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишив острів". Пізніше факт визволення острова підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Острів Зміїний був захоплений російськими окупантами у лютому 2022 року.

За даними ОК "Південь", зараз у Чорному морі корабельне угруповання з двох ракетних та двох великих десантних кораблів продовжує блокаду північно-західної частини моря, але тримається віддалено, усвідомлюючи вразливість через відсутність протиповітряного захисту зі Зміїного.

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