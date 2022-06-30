Українські дипломати наголошують, що Росія порушує Конвенцію про правовий статус Каспійського моря.

Україна закликає держави Каспійського моря змусити Російську Федерацію припинити здійснювати повітряні удари по Україні з цього регіону.

Як йдеться у заяві МЗС України, 29 червня в Туркменістані відбувся Шостий каспійський саміт за участю глав Азербайджану, Ірану, Казахстану, Туркменістану та РФ.

"Україна закликає держави Каспійського регіону докласти максимальних зусиль, аби змусити РФ дотримуватися своїх міжнародно-правових зобовязань, зокрема Конвенції про правовий статус Каспійського моря", - наголошується у заяві.

Як відзначили українські дипломати, пункт 2 статті 3 конвенції передбачає "використання Каспійського моря в мирних цілях, перетворення його в зону миру, добросусідства і співробітництва, вирішення усіх питань пов’язаних з Каспійським морем мирними засобами".

"Наголошуємо, що ракетні удари, які завдає Росія по об’єктах цивільної інфраструктури українських міст з регіону Каспію, грубо порушують положення конвенції", - констатують в МЗС.

"Закликаємо країни-учасниці конвенції спонукати Росію припинити використання акваторії Каспійського моря для продовження збройної агресії проти України, а також унеможливити подальшу мілітаризацію регіону та втягування його у збройний конфлікт", - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 червня російські війська запустили ракети по Києву. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Шевченківському районі. З-під завалів будинку врятували кількох осіб, серед яких 7-річна дівчинка та її мама.

Ще одна ракета впала на територію дитсадка.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що удар по Києву здійснювався високоточними і найдорожчими ракетами РФ із району Каспійського моря. За попередніми даними, було випущено від 4 до 6 ракет, дві з них були збиті силами ППО.

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