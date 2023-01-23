Відомо, що ворог проводив наступ, проте успіху не мав.

Російські окупанти продовжують наступ на Бахмутському напрямку. На Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках ворог веде безуспішні наступальні дії, а на інших напрямках – веде оборону.

У зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 повідомляється про ситуацію на фронті. Відомо, що ворог проводив наступ, проте успіху не мав.

"Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону", - розповіли у Генштабі.

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Водночас, зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

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