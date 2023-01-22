Україна заплатила б значну ціну, якби російським військам вдалося легко взяти Бахмут, впевнені експерти.

Україна зазнає значних втрат у зв'язку з обороною Бахмута у Донецькій області, що триває кілька місяців.

Однак, хоча сам по собі Бахмут і не має ані оперативного, ані стратегічного значення, його оборона є стратегічно обґрунтованою операцією, констатують аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українська оборона Бахмута, ймовірно, є стратегічно обґрунтованою операцією, незважаючи на її витрати для України. ... Якби російські війська взяли його відносно швидко і малою кров'ю, вони могли б сподіватися на розширення операцій таким чином, що Україна могла б з поспіхом побудувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості", – зазначають в ISW.

Відео дня

Експерти акцентують, що раніше Сили оборони України використовували схожу тактику поступового виснаження російських військ у Лисичанську. Там також, як і в Бахмуті, російські війська змушені були домагатися незначних тактичних успіхів ціною великих втрат особового складу і техніки. У результаті відбувся контрольований відхід українців з цього району, проте захоплення Лисичанська та адміністративного кордону Луганської області швидко виявилося для російських військ в оперативному відношенні незначним, а наступальні операції виснажених військ застопорилися влітку-восени 2022 року.

"Українська оборона Бахмута, ймовірно, сприятиме аналогічному [з ситуацією в Лисичанську] результату – російські сили перекидають в цей район сили і техніку з травня 2022 року і ще не домоглися будь-яких значних успіхів в оперативному відношенні, які серйозно загрожують українській обороні цього району. ISW ... продовжує оцінювати, що українські сили фактично стримують російські війська, техніку і загальний оперативний центр в Бахмуті, тим самим перешкоджаючи здатності Росії продовжувати наступ в інших місцях", – наголошують аналітики.

Ситуація в Бахмуті - що варто знати

Довгі місяці російські окупанти зосереджують свої зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямках ціною значних втрат. Розвідка Великобританії раніше наголошувала, що кампанія із захоплення Бахмута занадто дорого коштувала для росіян, а саме місто, ймовірно, є тільки політичною і символічною, але не стратегічною метою окупантів.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на початку січня називав ситуацію на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ найскладнішою на фронті.

3 січня британсьа розвідка також наголошувала, що окупанти вже перейшли біля Бахмута до наступів тільки на рівні взводу або відділення, і прогнозувала, що ніякого прориву росіян в найближчі тижні тут не буде. А німецька розвідка констатувала, що успіх окупантів на цьому напрямку може обернутися справжньою катастрофою для України.

Зараз окупанти намагаються обійти місто і роблять спроби видавити українські війська звідси.

21 січня Сили оборони України відбили чергову зухвалу атаку окупантів на Бахмут.

Вас також можуть зацікавити новини: