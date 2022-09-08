Російські військові приховують інформацію від новоприбулих на Херсонщину та примусово переводять "мобілізованих" з "ДНР" на контракти.

Російські військові приховують інформацію від новоприбулих на Херсонщину та примусово переводять "мобілізованих" з "ДНР" на контракти.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що російських військових не запитують згоди на контракт, вони дізнаються про це вже постфактум. Не інформують в армії РФ і про майбутню зарплатню та терміни нарахування.

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На тимчасово окупованій території Херсонської області новоприбулі не знають про місця дислокації підрозділів та знищення складів.

"Вони не знають про обстріли Антонівського мосту та ГЕС, оскільки телефони відібрали, а командування такої інформації не повідомляє. Солдатський та сержантський склад, а також офіцери нижчої командної ланки не проінформовані про знищення складів та місць дислокації російських підрозділів за останні 3 тижні", - зазначили в ГУР.

Таким чином вище командування окупаційної армії тримає своїх військових у інформаційній ізоляції.

Як раніше повідомлялося, на півдні України російські військові добровільно піднімають білий прапор і здаються в полон.

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