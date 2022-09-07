На тривалі військові контракти бажаючих в Росії вже не знаходиться.

Армія РФ через сильний кадровий голод намагається залучити до війни проти України добровольців.

Про це заявила заступник Міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Кадрова ситуація з особовим складом нашого ворога вкрай складна. З тих фактів, які нам відомі, ми можемо робити такі висновки", – сказала вона.

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За словами Маляр, в Росії ввели короткострокові тримісячні контракти, тому що на тривалі контракти бажаючих вже не знаходиться.

"Хоча насправді контракт на війну в Україні – це квиток в один кінець. Більшість з них вже просто не повертаються додому", – зазначила заступник міністра.

Вона додала, що країна агресор пропонує добровольцям поліпшення соцпакета, якщо вони підуть воювати в Україну.

"Вони хочуть робити для них певні соціальні пільги, тому що у них не вистачає людей, які могли б тут воювати. І тут проблема для них не тільки в тому, що ми їх дуже активно і ефективно знищуємо, але і в тому, що росіяни просто бояться сюди йти, тому що вони вже добре обізнані, в тому числі завдяки і нашій інформаційній роботі, про те, що тут з ними відбувається – вони фактично тут гарматне м'ясо", – підсумувала Маляр.

Як повідомляв УНІАН, Збройні Сили України потужно оновили статистку втрат Росії. За минулу добу наші захисники ліквідували майже 500 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Всього ж з 24 лютого ЗСУ ліквідували більше 50 тис. російських військових, понад 2 тис.танків, понад 400 літаків і вертольотів.

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