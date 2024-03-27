Удар прийшовся на житлові будинки.

Російські окупанти вдарили по житловим багатоквартирним будинкам Харкова. В результаті атаки є загиблі та поранені.

"Це черговий акт кривавого терору проти українців", - написав мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов зазначає, що російські окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова.

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"Тип озброєння встановлюється", - пише він.

Також повідомляється, що пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру. За його словами, відповідні служби оглядають місця влучань.

Пізніше Терехов повідомив про одного загиблого і шестеро поранених внаслідок обстрілу росіійськими окупантами міста.

"На дану хвилину відомо про одного загиблого. Ще шестеро поранені, двоє у важкому стані", - зазначає він.

Також повідомив, що сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Крім того, постраждав інститут невідкладної хірургії.

"Чим агресор наносив удар по мирним мешканцям Харкова наразі встановлюється", - зазначає Терехов.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, серед поранених — чотири дитини.

"Одна людина загинула та щонайменше десять зазнали травм різного ступеню внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова", - написав він.

Зазначає, що пошкоджені багатоквартирні будинки.

"Кількість постраждалих може збільшуватися. Інформація оновлюється. Всі обставини встановлюються. Фахівці працюють на місцях", - зазначає Синєгубов.

Удари РФ по Харкову - останні новини

Росія майже щодня обстрілює Харків. 22 березня був масований обстріл міста та Харківській області – росіяни випустили 21 ракету, спричинивши блекаут в місті, сотні тисяч людей залишилися без світла.

Начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник в інтерв'ю Суспільному зазначив, що для зменшення російських обстрілів Харківщини необхідно виводити з ладу російські комплекси С-300 та С-400.

За його словами, російські Збройні сили модернізували системи С-300 і С-400 та ракети для них, тому їхня швидкість більша за українську вдвічі.

Мельник наголосив, що для вирішення проблеми із збиттям ракет потрібен комплексний захід з авіацією та західними системами РСЗВ, які мають більший радіус ураження. Російські пускові системи треба "піймати" та знищити в моменті підготовки.

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